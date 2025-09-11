Desde hace varios años, muchos aficionados del fútbol en Colombia han pedido que el país sea realizador de algunas de las finales de los torneos de clubes de la CONMEBOL, que son la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, solicitud que hasta el momento no había sido escuchada, pero que finalmente se logró.

En las últimas horas, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, confirmó en una entrevista para Sports El Deber, que Colombia será la sede de la final de la Copa Sudamericana del 2026, siendo la ciudad de Barranquilla la elegida, noticia que sin duda cae muy bien al fútbol colombiano, especialmente a la capital atlanticense.

“Ya para el año 2026 está aprobada la ciudad de Barranquilla”, dijo Costa, quien también indicó que la intención de que el deseo que tienen en territorio boliviano, es que la final del 2027 se realice en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, país que tenía designada la final del 2025, la cual perdió en los últimos días.

La noticia de que a casa del Junior, Barranquilla, será la sede de la final de la Sudamericana, abre la puerta para que en un futuro cercano Colombia también pueda albergar la final de la Copa Libertadores, en donde ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, también se postularán, más cuando en algunos escenarios se están remodelando y ampliando.

Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: X, Junior.

¿En cuál ciudad se jugará la final de la Sudamericana 2025?

Cabe recordar que, inicialmente, la CONMEBOL había asignado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, como la sede de la final de la Copa Sudamericana en el 2025, pero ante los retrasos en la remodelación del estadio ‘Tahuichi’ Aguilera, se cambió la sede y se jugará en Asunción de Paraguay, siendo ‘La Olla’ el escenario que sería designado.

