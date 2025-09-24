Once Caldas le dijo adiós a la Copa Sudamericana tras quedar eliminado de los cuartos de final luego de caer desde los penales frente a Independiente del Valle. El equipo de Manizales no pudo sostener la ventaja conseguida en el partido de ida en Ecuador donde ganó 0-2 y Dayro Moreno tuvo llamativa reacción.

El delantero no apareció en todo el partido como habitualmente lo hace, sin embargo, en la tanda de penales, fue el primero en cobrar y anotó con gran categoría. Más allá de eso, aceptó que no fue el mejor partido de él y sus compañeros.

La reacción llamativa reacción de Dayro Moreno tras la eliminación de Once Caldas

Dayro, luego del último penal de Independiente del Valle que acabó con el sueño de Once Caldas de convertirse en el primer equipo colombiano en conseguir título de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

“Esto es un fracaso, la verdad, desilusión, tristeza con toda la gente y toda Colombia que estaba a favor nuestro”, dijo Dayro Moreno en entrevista cuando le preguntaron sobre las sensaciones tras la eliminación.

Once Caldas ahora queda con la responsabilidad de sacar adelante la Liga Colombiana donde tiene complicada la clasificación a los cuadrangulares. El objetivo para los de Manizales era el ámbito internacional donde entregaron todo lo que tenían.

