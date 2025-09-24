Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
COPA SUDAMERICANA

La reacción llamativa reacción de Dayro Moreno tras la eliminación de Once Caldas

El delantero de Once Caldas se mostró decepcionado tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por Jhobirson Molina

La reacción llamativa reacción de Dayro Moreno tras la eliminación de Once Caldas
La reacción llamativa reacción de Dayro Moreno tras la eliminación de Once Caldas

Once Caldas le dijo adiós a la Copa Sudamericana tras quedar eliminado de los cuartos de final luego de caer desde los penales frente a Independiente del Valle. El equipo de Manizales no pudo sostener la ventaja conseguida en el partido de ida en Ecuador donde ganó 0-2 y Dayro Moreno tuvo llamativa reacción.

El delantero no apareció en todo el partido como habitualmente lo hace, sin embargo, en la tanda de penales, fue el primero en cobrar y anotó con gran categoría. Más allá de eso, aceptó que no fue el mejor partido de él y sus compañeros.

El horrible cobro de penal que dejó eliminado a Once Caldas de Copa Sudamericana

ver también

El horrible cobro de penal que dejó eliminado a Once Caldas de Copa Sudamericana

La reacción llamativa reacción de Dayro Moreno tras la eliminación de Once Caldas

Dayro, luego del último penal de Independiente del Valle que acabó con el sueño de Once Caldas de convertirse en el primer equipo colombiano en conseguir título de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Publicidad

“Esto es un fracaso, la verdad, desilusión, tristeza con toda la gente y toda Colombia que estaba a favor nuestro”, dijo Dayro Moreno en entrevista cuando le preguntaron sobre las sensaciones tras la eliminación.

Tweet placeholder

Once Caldas ahora queda con la responsabilidad de sacar adelante la Liga Colombiana donde tiene complicada la clasificación a los cuadrangulares. El objetivo para los de Manizales era el ámbito internacional donde entregaron todo lo que tenían.

Publicidad
jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
El horrible cobro de penal que dejó eliminado a Once Caldas de Copa Sudamericana
Copa Sudamericana

El horrible cobro de penal que dejó eliminado a Once Caldas de Copa Sudamericana

Así despertó Dayro Moreno a sus compañeros en el hotel antes del juego en Sudamericana
Copa Sudamericana

Así despertó Dayro Moreno a sus compañeros en el hotel antes del juego en Sudamericana

Qué canal pasa Once Caldas vs. IDV con Dayro por Copa Sudamericana
Copa Sudamericana

Qué canal pasa Once Caldas vs. IDV con Dayro por Copa Sudamericana

América de Cali respiró y salió del último lugar en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay
América de Cali

América de Cali respiró y salió del último lugar en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo