Llegó a más de 300.000 reproducciones: La reacción de la periodista ecuatoriana que expuso a Dayro Moreno

De un momento a otro, el video empezó a ganar miles y miles de reproducciones en X. ¿Qué pasó? Luego de la eliminación de Once Caldas contra Independiente del Valle en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, se hizo viral la reacción de la periodista ecuatoriana que expuso a Dayro Moreno.

¡Oh, oh! Once Caldas llegaba con la ventaja de ir ganando la serie 2-0 y el ánimo estaba tan arriba que le jugó una mala pasada a Moreno y a los jugadores del ‘Blanco blanco’. Primero, el delantero se hizo viral saliendo por los pasillos del hotel despertando a sus compañeros a todo pulmón. Luego, iba a llegar la polémica.

Once Caldas terminó perdiendo la serie de cuartos de final contra Independiente del Valle por 4-5 en penales y cobró aún más relevancia la forma en la que la periodista ecuatoriana Johanna Calderón expuso a Dayro Moreno por celebrar cantando junto a los hinchas antes de que empezara el partido de vuelta.

Video: La reacción de la periodista ecuatoriana que expuso a Dayro Moreno

Johanna Calderón fue la periodista que expuso a Dayro. (Foto: Instagram / @johacalderon7 y Getty Images)

“Es la primera vez que veo que los jugadores llegan encima del bus, encima del bus. Sí, para que los reciban, miren… Esto es increíble, miren”, fue la reacción de la periodista ecuatoriana que expuso a Dayro Moreno con un video que llegó a más de 300.000 reproducciones en X.

El dinero que perdió Once Caldas por no clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana

Si bien es cierto que Once Caldas perdió $800.000 dólares por no clasificar a las semifinales de Copa Sudamericana, el equipo de Manizales tuvo una actuación destacada que lo llevó a obtener un premio de US$3.385.000.