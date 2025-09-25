Óscar Córdoba denunció el robo que le hicieron a Dayro Moreno y a Once Caldas en la Copa Sudamericana

Y Dayro Moreno tenía razón… Casi toda Colombia le estaba haciendo fuerza a Once Caldas en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y una muestra de eso fue la grave denuncia que hizo Óscar Córdoba tras la eliminación contra Independiente del Valle.

Once Caldas saltó a la cancha del estadio Palogrande con la ventaja que tenía dos goles a su favor en la serie luego de una buena victoria 0-2 en condición de visitante y, como si fuera poco, en la primera jugada importante del partido de vuelta tuvieron la oportunidad de dejar contra las cuerdas a Independiente del Valle.

El reloj de juego marcaba que apenas iban siete minutos de partido cuando Michael Barrios desbordó por el costado derecho y tiró un centro atrás mientras Dayro Moreno llegaba a la altura del punto penal. Cuando esta jugada pasa en el Once Caldas casi siempre termina en gol. Entonces… ¿Aquí que pasó?

La denuncia de Óscar Córdoba por la eliminación de Once Caldas

Al ver que el defensor Andy Velasco golpeó la pierna derecha de Moreno antes de que el delantero rematara solo frente al arquero de Independiente del Valle, el exarquero de la selección colombiana Óscar Córdoba no dudó y en el programa F90, de ESPN, denunció un robo: “¡Eso es penal! Claro, le pone la pierna porque no va a llegar a la pelota”.

Lo primero que dijo Dayro Moreno por la eliminación en la Copa Sudamericana

Luego de la derrota 4-5 a penaltis que los eliminó en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Dayro Moreno afirmó que eso había sido un “fracaso, la verdad. Desilusión y tristeza con toda esta gente que nos vino a apoyar, con la hinchada de Once Caldas y con toda Colombia que estaba a favor de nosotros. Por ahí, entramos un poco desconcentrados y ellos nos cobraron. Esto es el fútbol, el que está desconcentrado le cobran“.

