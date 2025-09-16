Once Caldas se enfrentará a Independiente del Valle en el primero de dos partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Blanco Blanco propondría una alineación 4-4-2.

Por el momento el cuadro manizaleño no ha confirmado los jugadores que estarán en el once titular, pero hay señales de lo que podría ser el planteamiento de Hernán Daría Herrera.

Teniendo en cuenta los antecedentes, el Once Caldas iría a Ecuador a buscar un resultado favorable para tomar ventaja en la serie; sin embargo, guardaría precaución para evitar descuidar la defensa.

Posible alineación de Once Caldas

De acuerdo con lo que se sabe por el momento, el director técnico del Blanco Blanco podría alinear de la siguiente manera:

En el ataque estaría Aguirre; luego en la defensa ubicaría a Tamayo, Riquett, Cardona y Cuesta; en el medio campo jugarían Zuleta, Mejía, Rojas y Barrios; y por último, el ataque estaría comandado por Moreno y Zapata.

El plantel de Once Caldas rumbo a Ecuador para el partido ante Independiente del Valle. (Foto: Once Caldas)

De otro lado, en Independiente del Valle la formación sería un 4-3-3. En el arco de estaría Villar; en la defensa estarían Cortez, Fernández, Carabajal y Schunke; en el medio campo se ubicarían Sornoza, Alcivar y Cazares; finalmente, adelante jugarían Rodríguez, Spinelli y Arroyo.