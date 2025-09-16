Es tendencia:
¿Qué canal pasa el partido de Independiente del Valle vs. Once Caldas por la Copa Sudamericana?

El único representante colombiano en torneos internacionales en la actualidad es Once Caldas, que se enfrentará a Independiente del Valle por Copa Sudamericana.

Por Michell Figueroa

Así podrá ver la transmisión del partido entre Once Caldas e independiente del Valle por copa Sudamericana.
© VizzorImage / John Jairo Bonilla / ContAsí podrá ver la transmisión del partido entre Once Caldas e independiente del Valle por copa Sudamericana.

Once Caldas, el único representante colombiano con vida en los torneos continentales, se prepara para un crucial duelo en la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle.

El Blanco Blanco se enfrentará al equipo de Ecuador en el partido de ida de los cuartos de final, en lo que promete ser un duelo emocionante.

ver también

Jugador del FPC fue demandado por filtrar fotos íntimas de una mujer

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre a las 7:30 p.m., hora Colombia. El Estadio Banco Guayaquil, en Ecuador, será el escenario del primer juego de la serie.

Once Caldas está preparado para afrontar el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle.

Qué canal pasa el partido de Once Caldas por copa Sudamericana

Para los aficionados en Colombia, el partido será transmitido en vivo por la cadena de televisión Disney + en sus señales básica y HD.

Además, el juego también se podrá seguir a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, para quienes quieran verlo a través de sus dispositivos digitales.

Siendo el único equipo colombiano que está participando en una competencia internacional, Once Caldas espera dejarlo todo en la cancha pues el objetivo es quedarse con la serie y avanzar a las seminifinales.

michell figueroa
Michell Figueroa
