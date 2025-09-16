Once Caldas, el único representante colombiano con vida en los torneos continentales, se prepara para un crucial duelo en la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle.

El Blanco Blanco se enfrentará al equipo de Ecuador en el partido de ida de los cuartos de final, en lo que promete ser un duelo emocionante.

ver también Jugador del FPC fue demandado por filtrar fotos íntimas de una mujer

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre a las 7:30 p.m., hora Colombia. El Estadio Banco Guayaquil, en Ecuador, será el escenario del primer juego de la serie.

Publicidad

Publicidad

Once Caldas está preparado para afrontar el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle.

Qué canal pasa el partido de Once Caldas por copa Sudamericana

Para los aficionados en Colombia, el partido será transmitido en vivo por la cadena de televisión Disney + en sus señales básica y HD.

Además, el juego también se podrá seguir a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, para quienes quieran verlo a través de sus dispositivos digitales.

Publicidad

Publicidad

Siendo el único equipo colombiano que está participando en una competencia internacional, Once Caldas espera dejarlo todo en la cancha pues el objetivo es quedarse con la serie y avanzar a las seminifinales.