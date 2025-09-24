Qué canal pasa Once Caldas vs. Independiente Del Valle con Dayro Moreno por Copa Sudamericana

Once Caldas, único representante colombiano con vida en torneos Conmebol, se prepara para un crucial duelo en la Copa Sudamericana 2025 ante Independiente Del Valle. El equipo blanco de Manizales se juega la vida y gran parte de su prestigio internacional, donde espera ratificar el dominio en la serie de cuartos de final y meterse entre los cuatro mejores.

Cuando se creía que iba a ser una dura visita a Ecuador en la ida, apareció el poderío goleador de Dayro Moreno para desequilibrar la serie y colocar en apuros a Independiente Del Valle, uno de los clubes más representativos del fútbol ecuatoriano en los últimos años y de los mejores procesos deportivos del mundo. IDV deberá remontar un 2-0 en Colombia para seguir con vida.

En el Palogrande de Manizales se jugará la ida de los cuartos de final, en lo que promete ser un duelo emocionante, con Independiente Del Valle arriesgando y el local esperando la oportunidad para liquidar al rival, con un Dayro Moreno tratando de aumentar sus números y seguir acercándose a los 400 goles en su carrera.

Publicidad

Publicidad

Habrá lleno total en el Palogrande de Manizales y la expectativa está por todo lo alto. Desde 2018, Colombia no es semifinalista en este torneo de la Conmebol (Junior vs. Santa Fe), y en 2004 el club de Manizales fue campeón de Libertadores. La prioridad número uno del equipo blanco es la Copa Sudamericana, dejando el FPC en un segundo plano.

Qué canal pasa Once Caldas vs. Independiente Del Valle

Para los aficionados en Colombia y Ecuador, el partido será transmitido en vivo por la cadena de televisión DSports (DirecTV), en sus señales básica y HD. Además, el juego también se podrá seguir a través de la aplicación de DGO, para quienes quieran verlo a través de sus dispositivos digitales.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El partido de vuelta de los cuartos de final se jugará este 24 de septiembre, a partir de las 7:30 pm, hora colombiana, en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. La serie va 2-0 a favor del equipo colombiano, gracias al doblete de Dayro Moreno en la ida, que se jugó en el estadio Ciudad Deportiva de Quito.