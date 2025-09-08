Camilo Vargas habló del posible pacto con la Selección Venezuela para que clasifique al Mundial 2026

Luego de la victoria ante la Selección Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, que ratificó la clasificación al Mundial 2026, la Selección Colombia viajó a Maturín para el juego ante Venezuela, por la última fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. La ‘Tricolor’ viaja con menos presión luego del 3-0 contra los bolivianos, que la colocó en la Copa Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora la presión es para Venezuela, que cerrará las Eliminatorias en condición de local y donde aún tiene posibilidades de ir al repechaje del Mundial 2026. Se juegan el partido de la vida contra la Selección Colombia, el que consideran es un ‘clásico’ en Sudamérica.

Todo está listo para este el partido por la fecha 18 de las Eliminatorias, donde la Selección Colombia quiere meter a Luis Díaz por encima de Lionel Messi en la tabla de goleadores y asimismo el técnico Néstor Lorenzo ve una oportunidad para seguir callando a sus críticos y la victoria sería como un bálsamo.

Más allá de los objetivos de cada equipo, los rumores hacen de las suyas y se habla de un supuesto ‘Pacto de Caracas’, para que la Selección Venezuela se instale en la repesca del Mundial 2026. El arquero Camilo Vargas no le hizo quite al tema y se refirió a las suposiciones de los fanáticos en las redes sociales.

¿Pacto de Caracas para que Venezuela vaya al Mundial?

Este rumor es parecido a lo que sucedió en el ‘Pacto de Lima’ con Colombia y Perú, cuando se selló un resultado exacto entre los jugadores en la cancha para que colombianos y peruanos clasificaran al Mundial. Se recuerda aquella imagen de Radamel Falcao García en charlas con Paolo Guerrero.

Pareciera que en Venezuela y Colombia podría suceder lo mismo. Ante las dudas, el portero Camilo Vargas fue muy claro y dejó claro que la Selección va por el triunfo, para no dejar dudas que quieren seguir mejorando con el máximo objetivo del Mundial 2026 de por medio.

“Sabemos la necesidad que tiene Venezuela de buscar el resultado, nosotros tendremos que potenciar nuestras virtudes, hacer el trabajo que venimos haciendo no solo de local, sino también de visitantes, ir a buscar el partido, de poner nuestras cualidades y condiciones al servicio del partido para buscar esa diferencia que nos pueda llevar a quedarnos con los tres puntos”, dijo Camilo Vargas en rueda de prensa.

No solamente será posible un resultado exacto en este partido, pues Venezuela también tendrá los ojos en el juego de Bolivia vs. Brasil en El Alto, pues los bolivianos también ven opciones de clasificar al repechaje. Venezuela y Colombia saldrán por la victoria y se aleja la conspiración de pacto en Maturín.