Conmoción en Sudamérica: Selección que fracasó en Eliminatorias está cerca de firmar a Osorio

Todo es fracaso en tres equipos nacionales luego del contundente fracaso en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. La ‘Vinotinto’ no pudo sostener la casilla para el repechaje y Colombia le marcó seis goles en Maturín. Chile se cayó por completo y no se ve un cambio generacional claro, mientras que Perú parece perdida, sin una idea clara y sin ambición.

Al menos, Chile y Perú sabían de su eliminación tiempo atrás, pero en Venezuela el golpe fue casi mortal, teniendo en cuenta que luchaba por ir a su primera Copa Mundo en la historia. Brasil perdió en El Alto en la última fecha y quedaron definitivamente fuera de la repesca, siendo la Selección Bolivia la que accede a la fase preliminar de la Copa Mundo. El técnico Fernando Batista fue destituido y se miran los candidatos, siendo Juan Carlos Osorio el de mejor posibilidad.

Todo jugó en contra de Venezuela y el dolor es latente. Luego de realizar buenas presentaciones en la fase clasificatoria, el puntaje no le alcanzó al DT Fernando Batista y por si fuera poco, pasaron de dar la pelea en el primer tiempo con Colombia, a ser goleados duramente en Maturín. La FVF deberá golpear el tablero y estructurar un mejor proceso para clasificar al Mundial 2030.

Publicidad

Publicidad

La desolación se hace sentir en Venezuela, que ahora tendrá que esperar otros cuatro años para mirar si le alcanza para clasificar al Mundial, pero se debe mejorar la estructura, la idea y la mentalidad. La Federación Venezolana de Fútbol toma cartas en el asunto y tras la destitución de Batista, tendría a Juan Carlos Osorio en carpeta.

Osorio en carpeta de la Selección Venezuela

Espera anunciar el reemplazo de Batista lo más pronto posible.Fuentes cercanas al entrenador colombiano confirman el interés de Venezuela y el intento que hacen para estar en ‘La Vinotinto’ en un nuevo proyecto deportivo. El país vecino no ve con malos ojos a los entrenadores colombianos, que han triunfado en varios países de Centroamérica.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, se cree que Osorio tendría serias posibilidades de estar en la Selección China, que también está eliminada y no irá al Mundial 2026 y espera construir un mejor proceso para asistir a la cita del 2030.