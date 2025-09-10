Es tendencia:
Dibu Martínez casi llora por culpa de Wilmar Roldán: Así fueron sus quejas en la prensa argentina

Dibu Martínez señaló al árbitro en dos ocasiones en la prensa argentina y se mostró con rabia por las decisiones que perjudicaron a la Selección Argentina contra Ecuador.

Por William Perilla Gamboa

Emiliano Martínez durante sus declaraciones tras la derrota de Argentina en Guayaquil.
La caída de la Selección Argentina ante Ecuador en Guayaquil también hace eco en el mundo en el cierre de Eliminatorias Conmebol. Este partido tuvo el arbitraje de Wilmar Roldán y fue gran protagonista de la noche. El colegiado repartió dos tarjetas rojas, una para cada equipo. Primero a Nicolás Otamendi y minutos más tarde a Moisés Caicedo, y sancionó, tras el llamado del VAR, el penalti que Enner Valencia convirtió en gol para la victoria ecuatoriana.

La furia en la Selección Argentina se desató luego del penalti. Roldán consideró que Nicolás Tagliafico había cometido falta sobre Ángelo Preciado y le dio el penalti a Ecuador, lo que desató fuertes reclamos por parte de los jugadores argentinos, al considerar que la jugada no era más que un simple choque. Lionel Scaloni tuvo que retirar a sus futbolistas por la violenta protesta contra el colombiano.

Uno de los que explotó por las decisiones de Roldán fue Emiliano Martínez, el popular Dibu, quien consideró que el penalti que marcó la diferencia fue injusto y que el arbitraje fuera de casa siempre complica a la actual campeona del mundo. Rodrigo De Paul siguió con las quejas y señaló al colombiano.

Reconocido árbitro destruye a Wilmar Roldán: “Es un personaje levantado, arrogante, prepotente”

Reconocido árbitro destruye a Wilmar Roldán: “Es un personaje levantado, arrogante, prepotente”

“Hicimos una gran Eliminatoria, clasificamos hace mucho tiempo, ganábamos todos los partidos igual. Creo que fue un poco injusto el penalti, la expulsión puede ser, pero el penal no. Sabemos que los referís fuera de casa siempre nos complican un poco más”, dijo Dibu Martínez en TyC Sports.

Más quejas de Emiliano Martínez por el penalti que perjudicó a Argentina

En otras declaraciones al mismo medio argentino, siguió la queja contra el arbitraje: “Bien. El árbitro no sé lo que cobró, la verdad. Fue una disputa normal. Pero bueno, para ganarnos siempre nos tienen que ganar así”.

Su compañero Rodrigo De Paul también se unió a las quejas contra el arbitraje de Wilmar: “Prefiero no hablar. No vi ninguna de las dos jugadas. Hoy no tengo ganas de entrar en polémicas”.

william perilla gamboa
William Perilla Gamboa
