Eduardo Luis no se pudo contener y volvió a lanzar una grosería en RCN TV por culpa de Jhon Córdoba

Eduardo Luis lo volvió a hacer y dejó otro tóxico momento que levanta elogios y críticas, esta vez durante el partido Colombia vs. Bolivia, válido por la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El narrador estuvo a cargo de este juego en una pantalla alterna de RCN Televisión. El compromiso finalizó 3-0, suficiente para que la ‘Tricolor’ clasifique al Mundial 2026.

Cabe recordar que en la señal principal de RCN, el grupo de trabajo estuvo liderado por Carlos Antonio Vélez en los comentarios y Javier Fernández, ‘El Cantante del Gol’, en la narración. Eduardo Luis no estuvo en la señal principal. Pese a ello, la forma en la que cantó uno de los goles, quedó registrado en un video en las redes sociales.

El momento de la grosería ocurrió sobre el minuto 73 del partido, cuando el delantero Jhon Córdoba aprovechó un gran pase de Juan Fernando Quintero y marcó el segundo para Colombia en el Metropolitano de Barranquilla. Mientras el país saltaba de la emoción, a Eduardo Luis se le soltó la palabra prohibida y fue viral tras el pitazo final.

Mientras cantaba el gol, su emoción llegó al límite y dijo la palabra al aire. Esta situación divide opiniones, pues muchos normalizaron lo escuchado y apoyaron su forma creativa de cantar un gol. Otros, por su parte, reprochan totalmente el gesto, mientras millones de personas, entre niños y adolescentes, lo escuchaban mientras el gol de Jhon Córdoba.

La grosería de Eduardo Luis mientras el gol de Córdoba contra Bolivia

Bien se sabe que Eduardo Luis es uno de los narradores que más pasión incluye en sus relatos, a tal punto de ser considerado uno de los mejores del país. Su estilo ya es habitual en diferentes clubes del fútbol colombiano y ahora con la Selección Colombia no es la excepción. Y es que no solamente es uno de los mejores, sino que influye carisma, crítica y aumentan sus seguidores.

Y sí, lo volvió a hacer. Antes del gol de Córdoba, Eduardo Luis ya había lanzado un ‘madrazo’ al aire con la Selección Colombia y el video con la grosería fue viral en las redes sociales. Todo pasó en el partido contra Brasil en noviembre de 2023, cuando Luis Díaz marcó doblete y se firmó una de las victorias más importantes de la historia en las Eliminatorias Conmebol.

Durante el Mundial Femenino Sub-20, otra vez cantó con toda la pasión posible un gol de Linda Caicedo, donde soltó nuevamente la grosería. Otra vez lo mismo ahora con Jhon Córdoba.