El fuerte pedido de Maduro luego de los seis goles de Colombia y el fracaso de Venezuela en Eliminatorias

Todo es desolador en Venezuela tras el contundente fracaso en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. No pudo sostener la casilla para el repechaje, la Selección Colombia le marcó seis goles y para completar la jornada oscura, la Brasil de Ancelotti perdió en El Alto y así quedaron fuera de la repesca, siendo la Selección Bolivia la que accede a la fase preliminar de la Copa Mundo.

Todo jugó en contra de la Selección Venezuela y el dolor es latente. Realizó buenas presentaciones en la fase clasificatoria, pero no le alcanzó al técnico Fernando Batista y por si fuera poco, pasaron de dar la pelea en el primer tiempo con Colombia, a ser goleados duramente en Maturín, ante su gente.

En panorama es gris en el pueblo venezolano, que ahora tendrá que esperar otros cuatro años para mirar si alcanza a clasificar a su primer Mundial en la historia. Por ahora, la Federación Venezolana de Fútbol toma cartas en el asunto y hay una drástica decisión de por medio luego del dolor que les dejó la última fecha de las Eliminatorias Conmebol.

Uno que salió a pedir cabezas y una reestructuración urgente en el equipo nacional es el presidente Nicolás Maduro. El primer mandatario de Venezuela, en una transmisión en el Canal Estatal Venezolano, no se quedó callado y mandó su solidaridad al país y exigió un cambio de entrenador. Petición que fue atendida inmediatamente por la Federación Venezolana de Fútbol.

La reestructuración que pide Nicolás Maduro en la Selección Venezuela

“Tuvimos una dolorosa pérdida. Mi solidaridad con los futbolistas de la Vinotinto y con todo el movimiento futbolero, muchachos futboleros, muchachas futboleras del país. Son miles de miles, el fútbol se masificó y casi que desplazó al béisbol como deporte nacional”, comenzó diciendo Nicolás Maduro.

“Venezuela exige una reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto. Una reorganización de la estrategia, la doctrina y la línea de combate y trabajo de la Vinotinto. Me hago portavoz de millones de niños, niñas, jóvenes y de todo el pueblo”, agregó el presidente de Venezuela.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

“Hay que corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza, nunca bajar la cabeza ante ninguna adversidad o derrota”, puntualizó Maduro.

Fernando Batista no es más el técnico de Venezuela

Tras los seis goles de la Selección Colombia y el pedido de Maduro, Batista no tuvo remedio que disculparse con la hinchada venezolana en rueda de prensa por el papelón en las Eliminatorias Conmebol y el fracaso que resultó ser la presentación en Maturín. Venezuela dependía de sí mismo, pero se desinfló en plena competencia con Colombia. La Federación Venezolana de Fútbol tomó la decisión.

“Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”, expresó la FVF en un comunicado de prensa.