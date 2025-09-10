El nuevo apodo que la FIFA le colocó a Luis Suárez tras el póker que amargó a Venezuela

Aprovechó la oportunidad en la Selección Colombia y dejó el nivel muy alto con un magistral póker en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Luego de la clasificación a la Copa Mundo en la penúltima fecha, había que probar otros jugadores y los cambios no se hicieron esperar. Uno de ellos fue el ingreso de Luis Javier Suárez a la titular por Jhon Córdoba en Maturín.

El cambio fue muy positivo para la Selección Colombia, pues todo lo que remató prácticamente lo convirtió en gol. Cuatro goles que liquidaron a Venezuela y la dejaron sin posibilidad de repechaje, mientras que la ‘Tricolor’ encontró a su nueva joya para competir por ser el nueve de área en el Mundial 2026. Fue locura en el mundo, a tal punto que la FIFA lo bautizó con un nuevo apodo.

Al final, Colombia goleó 6-3 a Venezuela con Luis Javier Suárez como gran figura. El samario estaba pasando desapercibido en el mapa de futbolistas colombianos en el exterior. Estuvo en el Olympique de Marsella, en la Ligue 1 de Francia, pero su despertar se dio en el Almería, en la segunda división de España. Su momento sublime en la Selección estaba por llegar y por fin pudo darse antes del final de las Eliminatorias.

Tras el show con la Selección Colombia, Suárez espera cumplir con una gran temporada con Sporting Lisboa en Portugal, donde también será visto en la Champions League. Mientras asciende en su carrera deportiva, se conoció el apodo que la FIFA le puso a la nueva joya colombiana, que en Portugal confían pueda ser el nuevo Viktor Gyökeres (goleador del mundo en 2024).

El nuevo apodo que la FIFA le colocó a Luis Suárez

La FIFA, en un gran posteo dedicado a Luis Suárez, no tuvo que usar palabras para decirle ‘Mago’ al delantero colombiano. Apenas se concretó el póker ante la Selección Venezuela, que aportó en la eliminación ‘Vinotinto’, la entidad mundial lanzó la fotografía y un emoji con el que describe la calidad del atacante.

“Suárez”, escribe el CM de la FIFA. Acompaña el apellido con un emoji de fuego y sombrero de magia. Más que suficiente para describir su capacidad goleadora y lo ‘mago’ que puede ser con el arco al frente. La entidad global lo espera en el Mundial 2026.

Con sus cuatro goles contra Venezuela, Luis Suárez se convierte en el primer futbolista de la Selección Colombia en toda la historia de las Eliminatorias en marcar un ‘póker’, dato clave para su carrera deportiva, que lo deja en buena posición explorando sus opciones de convocatoria para la Copa Mundo.