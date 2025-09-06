Un video que circula en redes sociales tiene en el ojo del huracán al director técnico de la selección de El Salvador, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

En las imágenes, se observa un acalorado enfrentamiento entre el estratega colombiano y un grupo de hinchas de Guatemala, quienes lo increparon verbalmente antes del crucial partido de Eliminatorias para el Mundial 2026.

El altercado mostró a Gómez reaccionando de manera airada ante los insultos de los aficionados. La situación se dio cuando aficionados guatemaltecos le gritaron “Hoy se la comen”, “hoy no la van a oler”.

El técnico de El Salvador no dudó y se acercó al sujeto que hizo las afirmaciones y le preguntó: “¿Nos vamos a comer qué?” y seguido de eso intentó arrebatarle el celular con el que lo grababan.

La reacción del técnico colombiano se hizo viral en redes sociales y por el momento ‘Bolillo’ Gómez no se ha pronunciado acerca del altercado.

