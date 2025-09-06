Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Eliminatorias

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, técnico de El Salvador, explotó y se enfrentó a un aficionado

El técnico colombiano, que dirige a la selección de El Salvador, no aguantó los insultos y le respondió al aficionado que además lo estaba grabando.

Por Michell Figueroa

Hernán Darío Gómez le rapó el celular a un hincha que lo increpó antes del partido de El Salvador ante Guatemala.
© VizzorImage / Andres Lopez / ContHernán Darío Gómez le rapó el celular a un hincha que lo increpó antes del partido de El Salvador ante Guatemala.

Un video que circula en redes sociales tiene en el ojo del huracán al director técnico de la selección de El Salvador, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

En las imágenes, se observa un acalorado enfrentamiento entre el estratega colombiano y un grupo de hinchas de Guatemala, quienes lo increparon verbalmente antes del crucial partido de Eliminatorias para el Mundial 2026.

Así celebró la novia de James Rodríguez la clasificación de la Selección Colombia al Mundial

ver también

Así celebró la novia de James Rodríguez la clasificación de la Selección Colombia al Mundial

El altercado mostró a Gómez reaccionando de manera airada ante los insultos de los aficionados. La situación se dio cuando aficionados guatemaltecos le gritaron “Hoy se la comen”, “hoy no la van a oler”.

Publicidad

El técnico de El Salvador no dudó y se acercó al sujeto que hizo las afirmaciones y le preguntó: “¿Nos vamos a comer qué?” y seguido de eso intentó arrebatarle el celular con el que lo grababan.

Tweet placeholder

La reacción del técnico colombiano se hizo viral en redes sociales y por el momento ‘Bolillo’ Gómez no se ha pronunciado acerca del altercado.

Publicidad
michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Oficial: 'Bolillo' Gómez sorprende al fútbol colombiano con su nuevo trabajo
Fútbol internacional

Oficial: 'Bolillo' Gómez sorprende al fútbol colombiano con su nuevo trabajo

Las fuertes palabras del técnico de Venezuela a la Selección Colombia
Selección Colombia

Las fuertes palabras del técnico de Venezuela a la Selección Colombia

Apuestas en el clásico paisa: quién llega mejor al choque en Medellín
Apuestas

Apuestas en el clásico paisa: quién llega mejor al choque en Medellín

"Otro fracaso anunciado": condenan la llegada de David González al América
América de Cali

"Otro fracaso anunciado": condenan la llegada de David González al América

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo