Inesperada decisión de Conmebol con James luego de ser el jugador con más asistencias en Eliminatorias

Tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial del 2026, la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), tomó una drástica decisión con James Rodríguez, quien es considerado una de las figuras del fútbol sudamericano en la actualidad. El volante del Club León fue clave en la clasificación de la ‘Tricolor’ a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Colombia se hizo con un cupo en el Mundial sin dejar dudas, al menos en lo que tiene que ver con la posición en la tabla de posiciones, pues finalizó en la tercera posición con 28 puntos, detrás de Argentina y Ecuador y por delante de Uruguay, Paraguay y Brasil. En la última doble fecha de Eliminatorias, sumo seis puntos que calló a sus críticos, con goleada incluida a Venezuela.

En este repunte en las últimas fechas, más la grandiosa primera vuelta en la fase clasificatoria, James Rodríguez fue fundamental con su voz de mando en el camerino y habilidad para quedar como el jugador con más asistencias en las Eliminatorias, con siete en total. Incluso, siendo de los mejor calificados en las estadísticas generales del torneo.

Por quedar en lo más alto en esta tabla y ser la figura de la Selección, Conmebol tomó una decisión que sorprende a más de uno en Sudamérica. En estos momentos, James vuelve a México y se reencuentra con el Club León, donde espera seguir sumando minutos y estar lo más fino posible para el Mundial 2026, donde apunta a ser uno de los mejores futbolistas.

Además de colocarlo en el once ideal de las fechas 17 y 18, con Jefferson Lerma y Luis Javier Suárez, Conmebol resalta la figura de James con otro posteo que lo enaltece y expone su gran número de asistencias en la fase clasificatoria.

En la red social X, la entidad sudamericana escribió: “James Rodríguez, el jugador con más asistencias en las Eliminatorias Sudamericanas 2026” y en el diseño hay una fotografía con el número 7. Gran homenaje para la máxima figura de la Selección Colombia, que se roba las miradas de sus demás rivales.

James se alista para el mes de octubre, donde la Selección Colombia jugará amistosos contra México y Canadá en Estados Unidos, como preparación para la Copa Mundo. Se espera que Néstor Lorenzo pruebe más jugadores, pero que sume al capitán otra vez como gran líder.

El colombiano encabeza el listado de los jugadores con mayor número de asistencias durante las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. El segundo lugar es del uruguayo Maximiliano Araújo con cuatro.

En el tercer lugar está Yeferson Soteldo, de Venezuela, también con cuatro; seguido está Neymar, con tres; y en la quinta posición de la lista se ubica Nicolás de la Cruz, también de Uruguay.