La contundente decisión que tomaron en Venezuela por los seis goles de Colombia y el fracaso top

Todo es gris en Venezuela luego del contundente fracaso en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. No pudo sostener la casilla para el repechaje, Colombia le marcó seis goles y para rematar, Brasil perdió en El Alto y quedaron fuera de la repesca, siendo la Selección Bolivia la que accede a la fase preliminar de la Copa Mundo.

Todo jugó en contra de la Selección Venezuela y el dolor es latente. Luego de realizar buenas presentaciones en la fase clasificatoria, no le alcanzó al técnico Fernando Batista y por si fuera poco, pasaron de dar la pelea en el primer tiempo con Colombia, a ser goleados duramente en Maturín.

La desolación se hace sentir en el pueblo venezolano, que ahora tendrá que esperar otros cuatro años para mirar si le alcanza para clasificar al Mundial de 2030. Por ahora, la Federación Venezolana de Fútbol toma cartas en el asunto y hay una drástica decisión de por medio luego del dolor que les dejó la última fecha de las Eliminatorias Conmebol.

Publicidad

Publicidad

ver también El nuevo apodo que la FIFA le colocó a Luis Suárez tras el póker que amargó a Venezuela

A través de un comunicado de prensa, la Federación Venezolana de Fútbol confirmó la destitución del técnico Fernando Batista. El entrenador argentino no puede continuar al mando de la ‘Vinotinto’ luego de no alcanzar el objetivo y ni siquiera meterse en el repechaje. Dura determinación y ahora el equipo venezolano busca técnico.

Fernando Batista, técnico de la Selección Venezuela, durante el partido contra Colombia. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Fernando Batista no es más el técnico de la Selección Venezuela

Tras los seis goles de la Selección Colombia, Batista no tuvo remedio que disculparse con la hinchada venezolana en rueda de prensa por el papelón en las Eliminatorias Conmebol y el fracaso que resultó ser la presentación en Maturín. Venezuela dependía de sí mismo, pero se desinfló en plena competencia con Colombia. La Federación Venezolana de Fútbol tomó la decisión.

Publicidad

Publicidad

“Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”, expresó la FVF en un comunicado de prensa.

“La FVF reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol venezolano y desde ahora, trabaja en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista”, agregó el comunicado.

Publicidad