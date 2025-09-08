Es tendencia:
Eliminatoria

La FIFA se mete en la pelea entre Luis Díaz y Lionel Messi en la Eliminatoria Sudamericana

La última fecha de la clasificatoria Sudamericana definirá varias cosas y una de ellas será la pelea entre los cracks de Colombia y Argentina.

Por Camilo Manrique

Lionel Messi y Luis Díaz pelean por ser el máximo goleador de la Eliminatoria Sudamericana. @GettyImages

Este martes la Eliminatoria Sudamericana llegará a su fin, con la fecha 18 y con ya listos los seis clasificados directamente al próximo Mundial. Sin embargo, todavía hay cosas por saberse como quién será el país que disputará el repechaje. Y también hay una lucha cabeza a cabeza entre Luis Díaz y Lionel Messi, en la que hasta la FIFA ya se metió.

La Selección Colombia deberá viajar a Venezuela para enfrentar su último juego de la clasificatoria, en el cual habrá muchas cosas en juego. Primero, el vecino país se estaría clasificando al repechaje en un clásico, cosa que muchos colombianos no quieren. Y luego está el tema personal de Luis Díaz, que podría convertirse un objetivo del grupo.

Actualmente, ‘Lucho’ tiene siete goles marcados en la actual Eliminatoria Sudamericana y hasta la fecha pasada era el goleador de la misma. Sin embargo, el doblete de Lionel Messi, precisamente ante Venezuela en la fecha pasada, dejó relegado al jugador del Bayern Múnich. Pero aún queda una fecha y todo podría pasar.

La FIFA se mete en la pelea entre Díaz y Messi por ser el goleador de la Eliminatoria

Pero todo está tan emocionante en este tema, que incluso la FIFA se metió en el tema y se pronunció en las redes sociales de la Copa del Mundo. “Goles asegurados”, fue la publicación con las fotos de los actuales goleadores de la Eliminatoria Sudamericana. Sumado a Luis Díaz y a Lionel Messi se suman también Miguel Terceros (Bolivia) y Darwin Núñez (Uruguay), todos con chance de sumar goles.

Mientras que Colombia cierra la participación en la Eliminatoria en Venezuela, por su parte Lionel Messi lo hará con Argentina en Ecuador. Además, este sería el último partido del astro argentino en una clasificatoria ya que todo apunta a su retiro del seleccionado, tras la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Camilo Manrique
