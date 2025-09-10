La graciosa charla de James con Jaime Dinas tras Venezuela: “Yo sigo pensando que tú eres un mago”

La Selección Colombia tuvo una noche mágica y se impuso ante Venezuela en Maturín con un resultado que nadie tenía en los planes. Nueve goles, de los cuales seis fueron a favor de la ‘Tricolor’, que también sentenciaron a la ‘Vinotinto’ en las Eliminatorias Conmebol y apagaron su sueño de ir al repechaje. Por supuesto que James Rodríguez hizo acto de presencia en el 3-6 final.

Además de la celebración por el triunfo y el show de cuatro goles de Luis Javier Suárez, llama la atención la charla que tuvo James Rodríguez con el periodista Jaime Dinas en la zona mixta del estadio de Maturín. El periodista vallecaucano hizo acto de presencia y también habló con otras figuras de esta victoria histórica, como Yerry Mina, el mismo goleador del Sporting Lisboa y el técnico Néstor Lorenzo.

La charla con James Rodríguez y Jaime Dinas fue improvisada, cargada de elogios, risas, de algunas preguntas claves, contra preguntas y fue graciosa, teniendo en cuenta que el jugador ya lo conoce y no es la primera vez que escucha el estilo personalizado del comunicador, que nunca falla en las citas de la Selección Colombia.

Publicidad

Publicidad

ver también La entrevista viral de Jaime Dinas con James Rodríguez que aplaudieron en El Chiringuito

El primer intercambio de palabras fue cuando Dinas le dijo a James que solo tres medios fueron a Maturín y James preguntó por qué e inmediatamente Jaime comenzó con el recital de elogios: “Porque le creemos a la Selección, yo te creo a vos, capitán”. A lo que el 10 de la Selección Colombia le respondió que “gracias”.

Jaime Dinas en el momento de la charla con James Rodríguez. Pantallazo X.

La charla de Jaime Dinas con James Rodríguez

Luego, James Rodríguez le dice que “estás en todas“ y Jaime le responde, “claro, capi”, lo que permitió que el periodista siguiera con los elogios para el capitán de la Selección Colombia: “Tenía una deuda contigo vieja, yo sigo pensando que tú eres un mago, que tienes una lamparita, que cuando la frotas, tu fútbol y tu genialidad sale adelante”. El jugador lanzó otro “gracias”.

Publicidad

Publicidad

ver también El gesto de James Rodríguez con Jaime Dinas luego de la polémica entrevista

“Como he dicho siempre, yo solo quiero ayudar para este equipo, para este grupo, creo que todavía estamos jóvenes. Quiero ayudar ya sea con goles o pases”, dijo James.

Tweet placeholder

“Están en un momento exuberante, capitán”, dijo Dinas. “Sí, acá me ha ido bien, es fácil cuando tienes tanta calidad al lado, se me hace más fácil porque saben lo que puedo dar y mis virtudes. Bueno, estoy feliz de jugar con ellos”.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Le gusta el estilo de Jaime Dinas al momento de las entrevistas con los jugadores? ¿Le gusta el estilo de Jaime Dinas al momento de las entrevistas con los jugadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Soñamos con ser campeón, tenemos con qué competir… Creo que hubiéramos podido terminar más arriba”, agregó James Rodríguez.