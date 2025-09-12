Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Eliminatorias

Los tres candidatos para reemplazar a Batista en Venezuela: Uno es colombiano

Tres candidatos toman ventaja en la lista para reemplazar a Fernando Batista en la Selección Venezuela, tras el fracaso en las Eliminatorias.

Por William Perilla Gamboa

Fernando Batista, DT destituido en la Selección Venezuela.
© Getty ImagesFernando Batista, DT destituido en la Selección Venezuela.

Todo es fracaso en la Selección Venezuela luego del contundente fracaso en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. La ‘Vinotinto’ no pudo sostener la casilla para el repechaje y Colombia le marcó seis goles. Para rematar, Brasil perdió en El Alto y quedaron definitivamente fuera de la repesca, siendo la Selección Bolivia la que accede a la fase preliminar de la Copa Mundo. El técnico Fernando Batista fue destituido y se miran los candidatos.

Es que todo jugó en contra de Venezuela y el dolor es latente. Luego de realizar buenas presentaciones en la fase clasificatoria, el puntaje no le alcanzó al técnico Fernando Batista y por si fuera poco, pasaron de dar la pelea en el primer tiempo con Colombia, a ser goleados duramente en Maturín. La FVF deberá golpear el tablero y estructurar un mejor proceso para clasificar al Mundial 2026.

La desolación se hace sentir en Venezuela, que ahora tendrá que esperar otros cuatro años para mirar si le alcanza para clasificar al Mundial. Por ahora, la Federación Venezolana de Fútbol toma cartas en el asunto y tras la destitución de Batista, observa hojas de vida y espera anunciar el reemplazo lo más pronto posible. Hay un colombiano y dos argentinos en la lista.

Publicidad
El fuerte pedido de Maduro luego de los seis goles de Colombia y el fracaso de Venezuela en Eliminatorias

ver también

El fuerte pedido de Maduro luego de los seis goles de Colombia y el fracaso de Venezuela en Eliminatorias

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó la destitución del técnico Batista. El entrenador argentino no puede continuar al mando de la ‘Vinotinto’ y deja la vacante abierta luego de no alcanzar el objetivo y ni siquiera meterse en el repechaje. Juan Carlos Osorio es firme candidato.

Candidatos para reemplazar a Batista en Venezuela

Juan Carlos Osorio: Siempre es una opción en Sudamérica. Osorio conoce el fútbol en la región y en Colombia pudo consolidarse con procesos exitosos como el de Atlético Nacional, que sirvió para el título de Copa Libertadores 2016. Pasó por América de Cali, Millonarios y Once Caldas. Es mencionado en la Selección Colombia cuando hay crisis de DT. Venezuela necesita reestructuración y Juan Carlos podría ser tenido en cuenta Es uno de los entrenadores mejor cotizados en el exterior y estuvo con México en Rusia 2018.

Luis Zubeldía: De los entrenadores jóvenes de Argentina que llama la atención en Sudamérica. El ‘boom’ de Argentinos en la región, tiene a Venezuela a la expectativa. Alfaro, Bielsa, Lorenzo y Scaloni van al Mundial A sus 44 años, Luis está libre tras su salida del Sao Paulo. Nunca ha estado en una selección nacional y Venezuela sería una gran prueba. Ganó la Copa Sudamericana con Liga de Quito.

Publicidad
Luis Zubeldía en sus épocas en el Sao Paulo de Brasil. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

Luis Zubeldía en sus épocas en el Sao Paulo de Brasil. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

Ricardo Gareca: El ídolo de América de Cali, 67 años de edad, es conocido en la región por su paso por a Selección Perú y Chile. Se considera exitoso el proceso con los peruanos, con los que fue finalista de Copa América y fue al Mundial Rusia 2018. Está sin equipo actualmente y tiene siete títulos como director técnico. Pasó por clubes como Talleres de Córdoba, Universitario de Lima, Vélez Sarsfield y Santa Fe, entre otros.

william perilla gamboa
William Perilla Gamboa
Lee también
Fuerte pedido de Maduro tras los seis goles de Colombia y el fracaso en Eliminatorias
Eliminatorias de Conmebol

Fuerte pedido de Maduro tras los seis goles de Colombia y el fracaso en Eliminatorias

La decisión que tomaron en Venezuela por los seis goles de Colombia y el fracaso top
Eliminatorias de Conmebol

La decisión que tomaron en Venezuela por los seis goles de Colombia y el fracaso top

Jugador de Venezuela anunció su retiro, tras goleada de la Selección Colombia
Selección Colombia

Jugador de Venezuela anunció su retiro, tras goleada de la Selección Colombia

“Ay mari…”, la emotiva reacción de Luis Díaz por recibir sorpresivo regalo
Selección Colombia

“Ay mari…”, la emotiva reacción de Luis Díaz por recibir sorpresivo regalo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo