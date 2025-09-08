Mientras Luis Díaz vale más de 70 millones de euros, esto cuesta la Selección Venezuela

Las Eliminatorias Conmebol al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 llegan a su final con el partido de la Selección Colombia contra Venezuela en Maturín. Por la fecha 18, se enfrentarán en un partidazo, donde ambos se juegan varias cosas, como por ejemplo, el repechaje para los venezolanos y el Botín de Oro para Luis Díaz, al que le falta un gol para igualar a Lionel Messi.

Precisamente, la Selección Colombia se presenta con Luis Díaz como su máxima estrella y reciente incorporación del Bayern Múnich. Lucho comienza el camino del Mundial 2026 contra Venezuela, luego de vencer a Bolivia 3-0 en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.

Por su parte, la Selección Venezuela asiste con el técnico argentino Fernando Batista como líder y muy cerca de clasificar al repechaje al Mundial 2026. Venezuela no se saca de la victoria de la cabeza y de local con su gente pueden encontrar la repesca y seguir en camino a su primera Copa Mundo en la historia.

Un partidazo por donde se le mire y Luis Díaz será titular para buscar el primer puesto en la tabla de goleadores ante una Venezuela que busca la mejor estrategia posible para salir ganador de Maturín. Es un buen momento para comparar el valor de Lucho con toda la convocatoria venezolana y las cifras sorprenden a los dos países.

Comparación de los valores de Luis Díaz en Europa y la Selección Venezuela

Luis Díaz firmó un contrato que le permite ganar 14 millones de euros en el Bayern Múnich de Alemania por temporada, que lo convierte en el futbolista colombiano mejor pagado en el mundo. Supera ampliamente sus números en el Liverpool, pues a duras penas llegaba a 3.3 M€ al año. Esta movida también dispara el valor de su ficha en el mercado de pases.

Luis Díaz durante el partido contra Bolivia en el Metropolitano. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Según Transfermarkt, Luis Díaz tiene un precio base de 70 millones de euros. Eso quiere decir, que el pase del guajiro va en aumento y esa referencia es lo mínimo para sentarse a negociar en una futura venta. Este número irá en aumento a medida que avance la temporada en Europa.

Los jugadores de la Selección Venezuela en la previa al partido contra Argentina en Buenos Aires. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Si las cifras se comparan con Venezuela, pues la ‘Vinotinto’, sumando todos los jugadores convocados, es un poco más cara, según los registros de Transfermarkt. En total, el equipo vale 73 millones de euros, siendo el lateral Jon Aramburu de la Real Sociedad de España el jugador más caro.

