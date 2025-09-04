Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Eliminatorias

No aguantó más: Lionel Messi lloró en pleno calentamiento de la Selección Argentina

El astro argentino no aguantó la emoción de jugar su último partido de la Eliminatoria con la camiseta de su país.

Por Camilo Manrique

Lionel Messi of Argentina warms up prior to the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Argentina and Venezuela at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on September 04, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
© Getty ImagesLionel Messi of Argentina warms up prior to the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Argentina and Venezuela at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on September 04, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Todo está listo para el inicio de los juegos de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana. Para lo que nadie estaba listo en el mundo del fútbol es para ver a Lionel Messi llorando en pleno calentamiento. La imagen que ya le da la vuelta al mundo se dio previo al duelo que enfrenta a Argentina contra Venezuela.

El vigente campeón del mundo saldrá a la cancha del Monumental de Buenos Aires por última vez, previo al Mundial 2026. Y con esto, también significará el último partido del considerado mejor jugador de la historia del fútbol con la camiseta de su país. Este será la última vez que de manera oficial Lionel Messi dispute un juego de Eliminatoria en suelo argentino.

Messi lo sufre: Argentina confirmó el castigo que le puso la FIFA por culpa de la Selección Colombia

ver también

Messi lo sufre: Argentina confirmó el castigo que le puso la FIFA por culpa de la Selección Colombia

Como era de esperarse, la emoción de los argentinos y las ovaciones no se iban a hacer esperar. Y Lionel Messi no pudo aguantar la emoción y se tuvo que detener a sacar el llanto, mirando al horizonte a todos los hinchas. Sin duda alguna, una imagen que será recordada por siempre en la memoria de los futboleros.

Publicidad

Video: Lionel Messi llorando previo al juego entre Argentina y Venezuela en la Eliminatoria

Tweet placeholder
camilo manrique
Camilo Manrique
Lee también
Lionel Scaloni confesó que Luis Díaz lo obligó a cambiar el planteamiento de Argentina vs. Colombia
Selección Colombia

Lionel Scaloni confesó que Luis Díaz lo obligó a cambiar el planteamiento de Argentina vs. Colombia

Conmoción Argentina y el mundo por la fecha de despedida de Messi en la Selección por Eliminatorias
Fútbol internacional

Conmoción Argentina y el mundo por la fecha de despedida de Messi en la Selección por Eliminatorias

Campeón del mundo con Argentina tiene como gran referente a ídolo de Nacional
Atlético Nacional

Campeón del mundo con Argentina tiene como gran referente a ídolo de Nacional

Golazo de James Rodríguez que ilusiona a Colombia con el Mundial 2026
Selección Colombia

Golazo de James Rodríguez que ilusiona a Colombia con el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo