No aguantó más: Lionel Messi lloró en pleno calentamiento de la Selección Argentina

Todo está listo para el inicio de los juegos de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana. Para lo que nadie estaba listo en el mundo del fútbol es para ver a Lionel Messi llorando en pleno calentamiento. La imagen que ya le da la vuelta al mundo se dio previo al duelo que enfrenta a Argentina contra Venezuela.

El vigente campeón del mundo saldrá a la cancha del Monumental de Buenos Aires por última vez, previo al Mundial 2026. Y con esto, también significará el último partido del considerado mejor jugador de la historia del fútbol con la camiseta de su país. Este será la última vez que de manera oficial Lionel Messi dispute un juego de Eliminatoria en suelo argentino.

Como era de esperarse, la emoción de los argentinos y las ovaciones no se iban a hacer esperar. Y Lionel Messi no pudo aguantar la emoción y se tuvo que detener a sacar el llanto, mirando al horizonte a todos los hinchas. Sin duda alguna, una imagen que será recordada por siempre en la memoria de los futboleros.

Video: Lionel Messi llorando previo al juego entre Argentina y Venezuela en la Eliminatoria