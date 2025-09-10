Nuevo golpe de Gol Caracol a Carlos Antonio Vélez y RCN TV en Venezuela vs. Colombia

La Selección Colombia hizo magia y se impuso ante Venezuela en Maturín con un resultado que nadie tenía en los planes. Nueve goles, de los cuales seis fueron para la ‘Tricolor’, que también sentenciaron a la ‘Vinotinto’ en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol y apagaron su sueño de ir al repechaje. Por supuesto que también hubo goleada en lo que tiene que ver con el rating de televisión.

Fue un partido con mucha intensidad por el afán de ambos equipos. Por un lado, Venezuela se jugaba su oportunidad en el repechaje, mientras que Colombia quería cambiar la imagen ante un país que comienza a resistir a Néstor Lorenzo. Las cosas se iban colocando más interesantes por los goles de la ‘Vinotinto’ y el primer gol de Yerry Mina, otra vez con su sello inconfundible de cabeza.

A eso se agrega el show de cuatro goles de Luis Javier Suárez que apagó el sueño venezolano y además estaba pendiente el resultado en El Alto entre Bolivia y Brasil, donde los bolivianos consiguieron el milagro y clasificaron al repechaje. Una jornada que tuvo a los futboleros totalmente concentrados y las pantallas de televisión encendidas.

¿Quiénes estuvieron en las transmisiones de Caracol y RCN en Venezuela vs. Colombia?

En Caracol TV, bajo su marca Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet lideró el equipo de trabajo y los comentarios, la narración fue de Carlos Alberto Morales, más la voz experta del técnico venezolano Rafael Dudamel. El apoyo periodístico estuvo a cargo de Marina Granziera y Juan Camilo Vargas.

Carlos Antonio Vélez en Win Sports. Pantallazo Win Sports.

En RCN TV, bajo su marca RCN Fútbol, tuvo a Carlos Antonio Vélez liderando el equipo de trabajo y en comentarios. La narración de Javier Fernández (el cantante del gol), más la voz experta del técnico Juan José Peláez y el apoyo periodístico de José Fernando Neira y Carlos José Gamboa. Este canal tuvo señal alterna por aplicaciones digitales, con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid y Ricardo Henao.

Gol Caracol venció nuevamente a RCN TV y Carlos Antonio Vélez en el rating de Venezuela vs. Colombia

La marca Gol Caracol volvió a hacer de las suyas y marcó un importante ranking durante el partido Venezuela vs. Colombia. Incluso en la previa también arrasó a su competencia directa. En todos los espacios, Caracol Televisión ganó y ni siquiera con Carlos Antonio Vélez al mando, RCN pudo frenar la embestida de su máxima competencia. Tal como sucedió en Colombia vs. Bolivia.

Javier Hernández Bonnet en Gol Caracol. Foto: Gol Caracol.

Cuentas especializadas compartieron los datos y números de la noche del martes 9 de septiembre. Gol Caracol volvió a triplicar a su competencia con diferencia cuatro veces mayor a la de RCN TV. Pese al margen, se destaca el crecimiento y los movimientos que Radio Cadena Nacional ha podido hacer para hacerle frente al Gol Caracol, pero eso no ha sido suficiente para emparejar las cargas.

Oficial Kantar Ibope Media

Gol Caracol fue el rey de la noche con puntuación de 18.62 personas y 39.32 hogares en el partido Venezuela vs. Colombia. RCN Fútbol marcó 5.69 y 11.91, quedando en la quinta posición del ranking y también superado por la previa de Caracol TV al juego en Maturín. Incluso el Desafío Siglo XXI le supera y ‘La Reina del Flow’ se aproxima a los números de la transmisión que lideró Carlos Antonio Vélez.

