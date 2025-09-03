Un nuevo cruce en redes sociales puso el foco en la siempre polémica figura del analista colombiano Carlos Antonio Vélez. En esta ocasión, fue el comunicador boliviano Juan Pastén Peñafiel quien le respondió contundentemente, después de que Vélez publicara un comentario que no les gustó sobre el desempeño de la selección de Bolivia en las Eliminatorias al Mundial.

A través de redes sociales, el boliviano compartió una serie de videos en los que el analista colombiano se refiere al equipo de su país, tildándolo, por ejemplo, de equipo pequeño.

“Para mi es el partido más cómodo que se le puede presentar a Colombia en estos momentos”, “Bolivia, es un equipo pequeño, lo lamento por ellos”, son algunos de los comentarios de Vélez.

Las críticas del comentarista desataron la furia de Juan Pastén Peñafiel, que no solo se despachó contra Vélez, sino también contra la Selección Colombia.

Esto dijo el periodista Boliviano

“Atención amigos colombianos, empiezo a escuchar a los eruditos comentaristas que creen que inventaron la pólvora“, fue uno de los primeros comentarios que hizo Pastén.

Más adelante, le respondió las críticas a Carlos Antonio Vélez y utilizó términos despectivos para referirse a la Tricolor.

“Pero parece que el colega colombiano (Carlos Antonio Vélez) no lee muy seguido o se olvidó de leer las estadísticas de su pinche selección, porque después de que les ganamos y les dimos un baile, Colombia solo ganó un partido, perdió 3 y empató 3″, dijo.

“Yo no veo tanta diferencia del supuesto poderío del fútbol colombiano. Es verdad que tienen mejores jugadores que nosotros, estoy de acuerdo. Ahora él dice que gracias a Gianni Infantino, que hoy Bolivia espera por luchar por un cupo en el Mundial, pero hoy te digo: muerto, te digo a vos, están sextos. Si Infantino no hubiera modificado el formato, ustedes estarían eliminados”, añadió.

Este nuevo capítulo se suma a la larga lista de controversias protagonizadas por Carlos Antonio Vélez, conocido por sus comentarios directos y críticos sobre el fútbol en la región.