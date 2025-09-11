Todo el continente consternado con las palabras del DT de Bolivia sobre el favor que le hizo Colombia

El técnico de la Selección Bolivia, Óscar Villegas, se mostró muy emocionado tras conseguir la clasificación al repechaje del Mundial 2026. El triunfo frente a Brasil en El Alto y la goleada de Colombia sobre Venezuela en Maturín terminaron dándole a ‘La Verde’ el cupo para seguir soñando con la cita mundialista.

En diálogo con el VBAR de Caracol Radio, el entrenador boliviano recordó ese favor que recibieron de la Selección Colombia y destacó el juego limpio del equipo de Néstor Lorenzo y su afán por terminar de mejor manera las Eliminatorias Conmebol. Ese profesionalismo, que alejó los rumores de pactos, permitió que la Selección Bolivia clasificara a la repesca.

“Tenemos que agradecer el gran profesionalismo de Colombia, que ha jugado por su historia, estando clasificado y que hoy terminan como terceros y es un gran mérito. También gracias a Colombia por el fairplay (juego limpio)”, dijo Óscar Villegas, quien supo colocar en apuros a Lorenzo cuando le ganó 1-0 en El Alto con golazo de Miguel Terceros.

Publicidad

Publicidad

ver también El nuevo apodo que el Bayern Múnich le colocó a Luis Suárez por los cuatro goles con Colombia

En Caracol Radio, Villegas ratificó que la clasificación no dependía solamente de la victoria ante Brasil y ante la gesta en El Alto, también se esperaba un marcador en contra de Venezuela por parte de Colombia para redondear la picante última fecha de las Eliminatorias.

Los agradecimientos de Villegas a Colombia por la ayuda en las Eliminatorias

“No solo dependíamos de nosotros, dependíamos de lo que Colombia podía hacer, pero sabíamos que Colombia quería terminar mejor ubicado y que iba a brindar su máxima, así que como no, en algún momento, estamos muy agradecidos con Colombia”, dijo Villegas en el VBAR.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El técnico recordó que cuando fue presentado como técnico en Bolivia no prometió clasificación inmediata, pero sí mucho trabajo y compromiso. Ahora, tras un año de su nombramiento, la recompensa la tuvo con histórico repechaje que devuelve la ilusión al fútbol boliviano.

Óscar Villegas, técnico de Bolivia, durante el partido contra Colombia en Barranquilla. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Bolivia está a la espera para definir los demás clasificados al repechaje, donde no habrá rivales europeos. Dos de Concacaf, uno de Asia, uno de Oceanía y los bolivianos por la Conmebol, jugarán una fase previa para luego jugar otro compromiso definitivo y ahí se conocerán los dos clasificados al Mundial bajo este formato.

Publicidad