Tras golear a Venezuela, la FIFA le colocó fuerte castigo a la Argentina de Messi por insultar a Colombia

Sacudida inesperada en la Selección Argentina de Lionel Messi luego de golear a Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. Los hinchas argentinos armaron la fiesta en la previa y los jugadores la continuaron con un impecable 3-0 para despejar dudas, ante una alicaída Venezuela, que con el pasar del tiempo, fue un espectador más. La ‘Vinotinto’ no pudo hacerle frente a la máquina de Scaloni y vuelve a ceder en su pelea por el repechaje.

La Selección Argentina se consolida como el mejor equipo de las Eliminatorias Conmebol y asistirá al Mundial 2026 como gran favorita al título, seguramente con Lionel Messi al mando. Vapuleó a Venezuela, que ahora le tocará jugarse la vida con la Selección Colombia para ir al repechaje de la Copa Mundo.

Pese a que en Argentina todo es felicidad por el altísimo nivel que la consolida entre las mejores del planeta y con Messi de por medio y su despedida, apareció una notificación de la FIFA que la perjudica en las Eliminatorias Conmebol. Todo tiene que ver por un fuerte insulto a Colombia, cuando ambas selecciones se vieron las caras también en el Más Monumental y que quedó 1-1, con goles de Luis Díaz y Thiago Almada.

Inesperada circular que tendrá que hacerse efectiva en próximas horas. Y es que los insultos que pasaron en la fecha 16 alteró los ánimos en los jugadores colombianos, mientras las gradas gritaban sin piedad. Más exactamente, todo pasa por actos racistas, situación que la FIFA tiene en la mira y que siempre castiga. En esta ocasión, fue Argentina la más perjudicada.

Castigo de la FIFA para Argentina luego de los actos racistas contra Colombia

El periodista César Augusto Londoño adelanta la información del castigo de la FIFA para Argentina. Más exactamente, el equipo argentino deberá cancelar 149 mil dólares como multa por los actos racistas en el partido de las Eliminatorias. Esta infracción se describe en el Artículo 15 del Código Disciplinario de la entidad que regula el fútbol mundial.

Asimismo, la FIFA le puede aprobar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la autoridad para sancionar, castigar o tomar las medidas necesarias contra toda persona que haya infringido las normas descritas en el Artículo 15 del Código Disciplinario, con el fin de evitar lo más que se pueda los actos racistas en los estadios.