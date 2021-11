Cristiano Ronaldo no pudo ante Serbia y ahora la Selección Portugal deberá jugar el repechaje para definir el cupo al Mundial de Catar 2022.

El portugués Cristiano Ronaldo no pudo ante Serbia en un partido decisivo en las Eliminatorias de Europa, y ahora la Selección Portugal deberá jugar el repechaje para definir el cupo al Mundial de Catar 2022. No fue un buen juego de los portugueses, jugaron de locales en Lisboa, pero eso no fue suficiente.

Serbia ganó 2-1 ante Portugal, en un aguerrido partido que dejó a los serbios clasificados a Catar 2022, la felicidad fue enorme, pero el llanto de Cristiano Ronaldo también lo fue. Los locales comenzaron ganando en el Estadio Da Luz y administraban bien el marcador, pero con mucha actitud el visitante logró darle vuelta.

Un gol de Renato Sanches a los dos minutos del partido abrió la ilusión de Portugal. Una mala salida de Serbia dio todo el espacio para que los portugueses avanzaran en velocidad y así se fueron 1-0 arriba en el marcador, lo que daba cierta tranquilidad. Pero Serbia era agresiva y la presión se hacía intensa.

Dusan Tadic al minuto 33 empató el partido ante la mirada de los portugueses, que no lograron detener la ofensiva serbia, que se ilusionaban con ir directamente a Catar 2022 sin la necesidad del depechaje, donde sí estará Cristiano Ronaldo. Cuando se acercaba el final y los 'lusos' firmaban el 1-1, Aleksandar Mitrovic cambió los planes. 2-1 en el score y a llorar.

Tras el pitazo inicial, el llanto de Cristiano Ronaldo se hizo notar, sentado en la gramilla se veía totalmente desolado, pensativo y con mucha frustración. Las imágenes son desgarradoras y le dan la vuelta al mundo, pues uno no se imagina un Mundial sin Cristiano Ronaldo. Aún queda el repechaje.