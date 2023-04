Todo está listo para que se reanuden las emociones del mejor torneo de clubes en el mundo. Las estrellas de la Champions League vuelve a iluminar los mejores escenarios de fútbol en Europa y esta vez será para vivir los vibrantes duelos por los cuartos de final del certamen. Todos los cruces en esta parte de la fase final del torneo han generado muchísima expectativa entre los fanáticos del fútbol en todo el Planeta Tierra.

Los pronósticos para la actual Champions League son absolutamente reservados. No hay un claro favorito para llevarse al título y este año podría ser una sorpresa muy grata para el mundo del fútbol. Entre los 8 clasificados, aparecen dos equipos que podrían sacudir las finales si continúan sorprendiendo a sus rivales como lo vienen haciendo. ¿Se impone la fuerza de los clubes poderosos o las nuevas fuerzas emergentes de Europa lograrán equilibrar la balanza? ¿Cuáles son tus equipos favoritos?

Así las cosas, se jugarán los cuartos de final de la Champions League de la siguiente manera:

1. Benfica vs. Inter

2. Manchester City vs. Bayern

3. Real Madrid vs. Chelsea

4. AC Milan vs. Napoli.

