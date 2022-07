Luis Díaz recibió una comparación en Inglaterra que lo explotó todo en Liverpool. El volante colombiano, tras unas merecidas vacaciones por Colombia, ya se unió a los trabajos con su club y se enfoca en la temporada 2022/2023, que será vital para consolidarse mucho más con Jürgen Klopp al mando.

Liverpool espera ser protagonista con Luis Díaz en la cancha, tanto en la Premier como en la Champions. Tras cumplir con un remate de temporada brillante, Lucho está más inspirado que nunca. Los elogios del mundo fútbol no paran y en esta ocasión, dicen que es muy parecido al mítico uruguayo Luis Suárez.

Vale resaltar que Luis Suárez jugó cuatro temporadas en Liverpool, desde 2010 hasta 2014, cuando dio el salto al FC Barcelona, donde hizo historia. Su participación en el fútbol español la cerró con broche de oro ganando un título de Liga con el Atlético de Madrid. En Inglaterra es muy recordado por los 'Reds'.

"Hay matices de Luis Suárez sobre Luis Díaz. Durante 30 minutos hoy (amistoso contra Manchester United), golpeó el poste dos veces y fue fácilmente el mejor jugador en el campo. Ahora no marca goles, pero eso cambiará. Es demasiado talentoso para que no haga clic en el área de penalización. Es perfecto y no hay nada de malo con la forma en que dispara o dónde intenta colocarlo", dice la publicación de 'The Empire of The Kop'.