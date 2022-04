Luis Díaz sigue siendo la sensación en Liverpool y ya es uno de los jugadores más aclamados por la afición de los 'reds' porque no solo se ha ganado el cariño con goles y asistencias en la cancha, si no que también la relación en las calles es muy especial, según relató su esposa en los últimos días.

Geraldine Ponce, en entrevista con Gol Caracol, aseguró que hoy por hoy ya les toca salir menos y pasar más desapercibidos ante el asedio de los hinchas cada vez que ven a 'Lucho'. "Al principio salíamos un poco más, ahora salimos un poco menos, obviamente él un poco más cubierto para pasar desapercibido, la gente le dice un montón de cosas, nosotros estamos con una persona todo el tiempo que nos traduce, lo adoran, le dicen "Crack", él le responde en español y él otro le traduce".

Y agregó: "Son muy aficionados, si lo ven en la calle y lo reconocen, con mucho respeto, se acercan, le piden fotos, le dicen cosas en inglés que no entiendo, a veces nos traducen y nos dicen que están muy felices de que estemos aquí y siempre le dicen esa frase de que nunca caminarás solo, y cuando lo ven en las calles, más que todo en los restaurantes, se le acercan, le hablan, le piden la foto, muy bien".

La esposa de 'Lucho', además, comentó cuál es el jugador que más la ha impresionado en la cancha: "Yo no soy futbolera, a mí me encanta ver jugar a mi novio, pero una persona de la cancha que me llamó muchísimo la atención por cómo juega, mejor dicho, sorprendida fue Van Dijk, ese hombre parece como una roca, como que vienen los jugadores y lo ven y se apartan, entonces yo le dije al 'flaco' , y él me explicó que él es muy bueno".