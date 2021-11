Rafael Benítez ha sido uno de los entrenadores que más conflicto tuvo con el futbolista James Rodríguez, tanto en el Real Madrid como en el Everton, y aunque muchos culparon al colombiano de la mala relación por sus actitudes, el futbolista Ryan Babel le da la razón al ‘10’ cucuteño.

El atacante holandés habló para el medio inglés ‘The Guardian’ sobre su autobiografía, y allí contó detalles de lo que fue el trato que le dio Benítez cuando él era un joven que iniciaba su carrera en el Liverpool.

"Fue, en mi opinión, una relación extraña porque cuando me fichó lo miré como el hombre que quería darme una oportunidad y ayudarme a triunfar. Pero luego, a medida que avanzábamos, me dejó totalmente solo y me juzgó por las cosas que no hice bien en lugar de decirme cómo resolver o mejorar lo que tenía que mejorar", dijo Ryan.

Babel que fue compañero de Falcao en el Galatasaray, club en el que aún continúa, aseguró que ‘Rafa’ nunca le brindó un apoyo ni lo guió cuando apenas estaba dando sus primeros pasos en el conjunto inglés.

“Era muy joven y sólo necesitaba orientación. No quiero culpar al entrenador por no haber tenido la mejor carrera en el Liverpool, pero sentí que podría haber estado más cerca en términos de orientación y apoyo”.

Finalmente, Babel indicó que no sintió que Benítez "no se esforzó lo suficiente” y lo comparó con grandes entrenadores de la actualidad que sí guían a los futbolistas jóvenes y los ayudan para tener una destacada carrera.