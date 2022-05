Luis Díaz la rompió toda en la semifinal de la UEFA Champions League con el Liverpool, es por esto que en todo Europa el colombiano es tema de conversación en las charlas de fútbol, como en España que no pueden creer que uno de los clubes grandes lo haya contratado.

En el programa español ‘El Partidazo de COPE’, el panelista Tomás Guasch habló del guajiro y no podía creer que ni el Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid se hayan fijado en el atacante colombiano, y hasta lo compararon con el portugués, Joao Félix.

“¿A este Luis Díaz, de los nuestros no lo vio nadie, no? Es tres veces Joao Félix. Me extraña que no sonó para ninguno. No estaba muy lejos (Portugal)”, afirmó Tomás.

Y es que en su momento se conoció de un posible interés del Barcelona por ‘Lucho’, pero la negociación no se terminó dando porque el club Culé negoció la renovación del francés Ousmane Dembelé, el cual será la prioridad.

Ahora con las fantásticas actuaciones de Luis, seguramente si uno de los grandes de España lo quieren tener, se tendrán que bajar de un billete muy largo para que el Liverpool lo suelte.