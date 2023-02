Mientras el próximo martes 14 de febrero muchos van a estar celebrando el día de San Valentín, los amantes del fútbol estarán pendientes del inicio de los octavos de final de la Champions League, torneo que regresa con los mejores encuentros del fútbol europeo.

Y en Codere ya todo está preparado para lo que serán estas apasionantes series que tendrán partidos de infarto como PSG vs. Bayern Múnich, Real Madrid vs. Liverpool, Borussia Dortmund vs. Chelsea, entre otros.

Recuerda que podrás apostar en cuotas anticipadas, al pronosticar el campeón y máximo goleador; además de cuotas especiales, mejor equipo inglés, mejor equipo italiano, país del equipo campeón, ¿quién llegará a la final?, y muchos más.