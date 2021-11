En el partido que enfrentó a la Selección de Suecia vs España uno de los hechos que se llevó todas las miradas fue la amonestación de Zlatan Ibrahimovic por pegarle un fuerte golpe a César Azpilicueta. Una jugada por la que el atacante del Milan fue muy criticado, pero de la que el futbolista no se arrepiente.

Zlatan contó que lo hizo propósito, y lo que lo motivó fue amedrentarlo por algo que les había hecho a sus compañeros unos minutos antes.

"Lo hice a propósito. Hizo una tontería con uno de mis jugadores y lo hice para que entendiera que eso no se hace. No tiene huevos para hacerlo contra mí", dijo el atacante a 'The Guardian'.

La actitud de ‘Ibra’ fue muy criticada, más cuando en aquél partido su equipo se estaba jugando la opción de clasificarse al Mundial, pero el delantero tuvo este comportamiento, en un partido que terminaría ganando España por 1-0 y con el que se aseguró la clasificación a Catar 2022.

El experimentado futbolista aseguró que no se arrepiente de haberlo hecho, y que por el contrario lo volvería a hacer porque así es él.

“Le dije ‘te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí'. Por eso lo hice. ¿Qué puede decir? No me lo dirá a mí, pero sí a mi compañero, que no hará nada porque es demasiado bueno. No estuvo bien por mi parte, pero aún así lo haría. Así soy yo. No me avergüenza decirlo".

Cabe recordar que, debido a esta amonestación, Zlatan se perderá el primer partido de la fase de repechaje de las Eliminatorias europeas.