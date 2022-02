El entrenador Jürgen Klopp ha sido sin lugar a dudad la pieza fundamental para el arribo del colombiano Luis Díaz al Liverpool de Inglaterra, es por esto que el DT alemán cada vez que puede da una muestra de su aprecio al futbolista guajiro.

Así se vio en la última rueda de prensa que dio el Klopp en la previa al duelo ante el Leicester por la Premier League y en donde seguramente Luis seguirá sumando minutos en el equipo ‘rojo’.

Jürgen indicó que se encontraba completamente sorprendido al ver la felicidad de Díaz en el rondo o cuadrito, algo que aseguró nunca había visto en un futbolista.

"Es un tipo muy agradable. Me gustó mucho su aporte cuando entró y ahí vamos. Ayer tuvimos una sesión de entrenamiento normal y creo que lo disfrutó mucho. No estoy seguro si viste las fotos, pero ayer tuvimos una sesión de rondo más larga y no estoy seguro si alguna vez vi a alguien sonreír constantemente, durante el rondo. Lo disfrutó y así el resto de la sesión, así que todo está bien", dijo el DT.

Además, Klopp comentó que se la pasa a todo momento con él, ya que se está acoplando al idioma inglés y tuvieron una larga conversación.

"No pasamos todo el tiempo juntos. Fueron cuatro sesiones de entrenamiento y ese tipo de cosas; y obviamente tuvimos una conversación más larga con Pep Lijnders (su ayudante de campo), que también habla portugués y español, así que pudimos tener una conversación adecuada", expresó Jürgen.