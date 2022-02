No para la locura en Inglaterra y Liverpool por el volante colombiano Luis Díaz, que ahora ven como ejemplo. Los elogios no tienen fin. La hinchada no para de exaltar el talento del guajiro tras el gol y su debut en Premier League, demostrando que cuando hay calidad, no se necesita adaptación.

Pedido exclusivo del entrenador Jurgen Klopp al que el ojo no le falló y dio en el blanco con Luis Díaz, un volante que encajó perfectamente en el juego ofensivo de Liverpool, condiciones a las que le encanta la alta competencia y fue cuestión de días para no comenzara a caminar solo. Es la gran estrella de Colombia en el fútbol de Europa.

Incluso, el capitán Jordan Henderson ya destiló elogios para Luis Díaz, se le vio feliz luego el primer gol ante Norwich y no duda de las capacidades y lo que puede dar en los Reds. Es claro que llegó a ganarse un puesto en la titular y ante un medio descuido de sus compañeros, no dudará en saltar para seguir enamorando desde el once inicial.

Ahora, el que elogia a Luis Díaz es Trent Alexander-Arnold, quien en sus palabras para la Revista QG de Inglaterra, nombró al guajiro y lo toma como referencia, además detalla la disposición que ha tenido para ayudar al equipo. Espera que todo esto sea el comienzo para seguir adelante y hacer historia.