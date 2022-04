Liverpool con un nuevo show de Luis Díaz, venció a Everton que no tuvo a Mina

Liverpool consiguió una importante, pero sufrida victoria por 2-0 en el clásico ante el Everton en lo que fue una nueva gran actuación del futbolista colombiano Luis Díaz.

El partido no fue nada fácil para los dirigidos por Jurgen Klopp, que en el primer tiempo no pudo vencer el gran planteamiento que hizo el técnico Frank Lampard, que no pudo contar con el también colombiano Yerry Mina por lesión.

Al minuto 60 ingresaron Luis Díaz y Divock Origi, los cuales cambiaron rotundamente el ritmo del partido con su gran participación en el tiempo que estuvieron en cancha.

Tan solo con dos minutos en cancha Origi fue fundamental para que Mohamed Salah asistiera a Andrew Robertson que con un remate de cabeza abría el marcador a favor de los ‘Reds’.

Al 85’ hubo un centro al área que Díaz recibió con una fantástica chilena que no tuvo a precisión suficiente para ir al arco, pero sirvió para asistir a Origi para que empujara la pelota y poner el segundo para el equipo del Liverpool.

Finalmente, el compromiso culminó con victoria 2-0 para el Liverpool que lo mantiene en la pelea con el Manchester City por quedarse con el título de la Premier League.