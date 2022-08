Luis Díaz fue una de las grandes figuras de Liverpool en la goleada 9-0 sobre Bournemouth en la cuarta fecha de la Premier League. El colombiano se fue de doblete y participó en varios de los goles de su equipo. Tuvo una gran actuación y aplacó las críticas que venían haciéndole desde hace varios días.

Si bien Liverpool no tuvo un gran arranque y venía de perder ante Manchester United en condición de visitante, el equipo de Klopp no se guardó nada para este partido y salió con todo en busca de 3 puntos que lo subieran en la tabla de posiciones, y lo hizo de qué manera.

Tras los goles del Díaz, las redes sociales no se hicieron esperar y estallaron con comentarios a favor del colombiano. No pararon de elogiarlo y de caerle encima a sus críticos que le dieron con todo en partidos anteriores. Comentarios como “Otro gol más de Luis Díaz con el Liverpool y otra buena presentación. Y pensar que le llaman sobrevalorado los fans de un jugador que no aguanta 3 partidos sin lesionarse en la liga amateur catarí”, “qué fichajazo”, “el mejor colombiano”, etc.

‘Lucho’ anotó su primer doblete en la Premier League y su primero de cabeza en toda su carrera. El colombiano ya pone su mirada en los próximos tres compromisos, dos por Premier en los que enfrentará al Newcastle y Everton y uno de Champions en el que debutará ante Napoli.