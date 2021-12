El mercado de fichajes tendrá una verdadera novela con Luis Díaz en Europa. El volante colombiano se convirtió en el gran deseo de varios gigantes del Viejo Continente y parece inminente su salida del FC Porto por un montó no menor a los 80 millones de euros. Ahora, un pretendiente español desea con ansias al guajiro.

Tras el cruce en Champions League, Atlético de Madrid le puso el ojo a Luis Díaz y todo parece indicar que pelearán por su fichaje, según afirma el Diario Marca. El prestigioso periódico español sacó un artículo el día antes del partido contra el FC Porto en el Do Dragao, por Champions, donde muestra su preocupación por el volante estrella de la Selección Colombia.

Cabe recordar que a Luis Díaz se lo pelean varios gigantes de Europa. Bayern Múnich desde Alemania ha dejado ver interés por Lucho, Real Madrid y Barcelona lo tienen en la mira y en Inglaterra, Everton y Newcastle le echaron el ojo al colombiano, así como Chelsea, Tottenham. El último en unirse es el gigante de Liverpool.

Es precisamente el equipo de Jürgen Klopp el que ha estado más activo en los últimos días buscando a Luis Díaz. Incluso la revista Four Four Two lo llama el nuevo Cristiano Ronaldo y dice que será inminente su fichaje en Anfield en el actual mercado. La prensa española lo nombra y en esta ocasión lo relaciona con Atlético Madrid.