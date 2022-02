James Rodríguez habló de todo en su última transmisión por Twitch, y uno de los temas que tocó es su actualidad en el fútbol de Catar, de lo que aseguró le gustaría irse para otro país con más nivel.

El volante del Al Rayyan resaltó en su actual equipo tiene la oportunidad de jugar y eso es algo positivo, ya que cuando llegó Rafael Benítez no jugaba, pero aceptó que quiere irse a un fútbol más competitivo.

“Por lo menos estoy jugando. Al equipo en la Liga no se nos ha dado los resultados, pero en Copa vamos bien, la idea es poder ganarla. Por lo menos estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien, ya llevo muchos partidos jugados, estoy contento por eso, porque hace mucho tiempo no jugaba tantos partidos en línea. Estoy haciendo goles, asistencias, y para eso vine acá, para poder jugar y coger ritmo, y ver qué pasa después también. Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”, afirmó el ‘10’.

Rodríguez confesó que le gustaría regresar a Europa, pero también vio con buenos ojos ir a la MLS de los Estadios Unidos, ya que allí vive su hija Salomé y estaría muy cerca de ella.

"Físicamente estoy perfecto, tengo salud. Me preguntan que si volvería a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones para eso, estoy cogiendo ritmo. Una buena opción sería Estados Unidos", afirmó el volante de la Selección Colombia.