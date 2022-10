Cristiano Ronaldo no la pasa bien hace varios meses en el Manchester United, desde su regreso al club inglés, han sido más los momentos malos que los buenos. Su nivel futbolístico ha bajado drásticamente, la confianza ya no es la misma y eso se ve reflejado en el terreno de juego.

Este domingo Manchester United recibió a Newcastle en el Old Trafford en un partido que no pudo resolver y terminó empatando sin goles. El técnico Erik ten Hag tomó una decisión que no le gustó para nada al ‘Bicho’. Pasaban 70 minutos, el equipo no encontraba el camino y el entrenador decidió sustituir al portugués.

La reacción de Cristiano no fue la mejor, pero siempre se mantuvo respetuoso. El ‘7’ se vio sorprendido por el cambio, caminó la cancha con gestos de frustración y de pocos amigos. En su rostro se mostró el desacuerdo, se sentó en el banco y ante el aplauso de la hinchada, siguió moviendo su cabeza de lado a lado.

Con este resultado, Manchester United se mantuvo en el quinto lugar con 16 unidades y -2 en la diferencia de gol. Por ahora está en zona de Europa League, pero a tan solo tres puntos de puestos de Champions League.

Aquí el video de la reacción del portugués