Luis Díaz deslumbró en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League en la victoria 1-3 contra el Benfica, en Portugal, luego de que pusiera la asistencia para el 0-2 parcial y luego anotara el gol que selló el triunfo para irse con una cómoda ventaja para el partido de vuelta que se jugará la próxima semana.

En medio de los elogios que recibió el colombiano por su actuación en el máximo torneo de clubes del mundo apareció una voz autorizada en Colombia, Carlos Antonio Vélez, quien tras felicitarlo por su alto nivel de las últimas semanas, le hizo un pedido, casi implorando, de que no se convierta en el "típico futbolista colombiano".

"Solo le pido a Dios que no vaya a ser el típico jugador colombiano, y ustedes saben a qué me refiero y a quiénes me refiero. Jugadores que tienen muchas condiciones, pero aquí, nada, aserrín", aseguró Vélez en su canal de Youtube oficial.

Y, luego, agregó: "Que mantenga su línea de producción, que no levite, que no se dedique a las redes sociales, que no se dedique a la pasarela, que no se dedique a la vida muelle, que tenga un entrenamiento invisible: descansar lo correcto, hacerlo juiciosamente, va a tener toda la vida para disfrutar".

Para Carlos Antonio, también, en la actualidad Luis Díaz es el único jugador colombiano de clase mundial. Acá puede ver todo el video del análisis sobre 'Lucho':