Marlos Moreno fue toda una sensación con Atlético Nacional en el año 2016, en donde fue una de las grandes figuras del equipo que consiguió la Copa Conmebol Libertadores, por lo que el Manchester City lo compró, pero el jugador se terminó perdiendo de su rumbo.

Moreno reapareció en una entrevista al canal Win Sports, allí se refirió a su actualidad futbolista en el Kortrijk de la Liga de Bélgica y también de lo que fue su pasado, del que lamenta haber tomado malas decisiones.

“Tengo la fe intacta, he aprendido mucho de las cosas que me han pasado. Nunca me he desenfocado por temas de indisciplina, he estado muy enfocado. Quizá en mi momento tomé malas decisiones, pero ahora soy más maduro y es lo que me importa en este momento”, dijo el atacante.

El futbolista también habló de su actualidad en el fútbol belga, en donde afirmó sigue aprendiendo y creciendo en su carrera.

“Kortrijk es un gran club, me ha dado la oportunidad de estar ahí, me ha dado la oportunidad de crecer. Uno no deja de soñar, de tener la ilusión de seguir aprendiendo”, dijo el exNacional.

Aquí el video con las palabras de Marlos Moreno: