Unas cuantas horas antes de que Luis Fernando Díaz llegara a Liverpool, el DT del equipo había comparecido ante los medios de comunicación y allí había hablado sobre el colombiano. Eso fue el pasado viernes, 4 de febrero. Aquel día, Jürgen Klopp le había dicho a los periodistas que iba a tener paciencia con su nuevo fichaje para que se pudiera adaptar al equipo y al fútbol inglés.

Ese mismo día, Díaz pisó por primera vez las instalaciones de los 'Reds', conoció al cuerpo técnico y a la gran mayoría de sus nuevos compañeros. Casi 24 horas después de ese episodio, Klopp lo convocó para jugar en la FA Cup y le dio 33 minutos de juego para que se presentara ante los hinchas en Anfield. Luego, este jueves 10 de febrero el colombiano apareció como titular por primera vez en Liverpool y jugó 89' minutos en la victoria ante Leicester.

Sí, ese cambio de parecer tan rápido no es normal en el DT alemán. Por supuesto, esos nuevos planes no pasaron desapercibidos y fue Andrew Robertson quien contó todo y qué fue lo que hizo Luis Díaz para ganarse tan rápido la confianza del plantel y sobre todo de Jürgen Klopp. El lateral escocés no tuvo rodeos y aseguró que el colombiano demostró en los entrenamientos que estaba listo para brillar con el Liverpool.