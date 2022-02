Liverpool se alista para afrontar el primer gran reto de la temporada 2021/2022 y la hará este domingo, 27 de febrero, cuando juegue contra el Chelsea por la gran final de la Copa de la Liga en Inglaterra. Roberto Firmino estuvo hablando en la previa a este partido y hubo espacio para hablar sobre Luis Díaz, su llegada al equipo y la gran impresión que ha generado con sus actuaciones.

Lejos de verlo como una competencia directa para estar en el equipo titular, el brasileño se sintió feliz de tener un sudamericano más en el vestuario. Además, dejó claro que Díaz tiene todo el talento para estar allí y aseguró que es un alivio tener a un jugador con su calidad para afrontar todos los retos que tiene Liverpool en Inglaterra y Europa.

"Sabíamos de su calidad y de la gran persona que es. Es un tipo muy agradable y definitivamente ayudará en muchos juegos esta temporada. Tenemos grandes expectativas de que realmente ayude al equipo y depende de nosotros ayudarlo a adaptarse al equipo".

Cabe recordar que los últimos partidos, Firmino estuvo ausente por lesión y eso acercó más a Luis Díaz al equipo titular. El colombiano formó el ataque con Sadio Mané y Mohamed Salah, rompiendo así el esquema del famoso tridente con el brasileño. Sin embargo, eso no lo preocupó: "Tenemos tantos grandes jugadores que han demostrado que pertenecen al once titular. Es una competencia sana y el técnico decide el once inicial. Respeto su decisión (...) Me exijo mucho. Pienso primero en el equipo y luego en las cosas individuales, el grupo es lo primero".

Por último, y no menos importante, se conoció que Roberto Firmino no estará presente en la final de la Carabao Cup ante Chelsea. Continúa recuperándose de una lesión de ingle que lo mantiene fuera de la competencia. Además, Diogo Jota sigue siendo la gran duda por la lesión que tiene en uno de sus tobillos. Así las cosas, hay grandes posibilidades de que Luis Fernando Díaz sea titular en la definición de la Copa de la Liga.