Se disputará la tercera fecha de la Premier League de Inglaterra, en donde los futbolistas colombianos estarán presentes en los diferentes equipos que animarán la mejor liga del mundo.

Los primeros en jugar podrían ser el defensor Dávinson Sánchez con el Tottenham, cuando enfrente al Wolves de Yerson Mosquera, en los que sería el duelo de dos defensores 'cafeteros'.

Uno de los duelos más llamativos será cuando el Leeds de Luis Sinisterra y Ian Poveda, enfrenten al todopoderoso Chelsea, duelo que se llevará gran parte de las miradas, ya que los 'blues' son uno de los grandes candidatos a levantar el título.

Sin duda el gran partido será el que enfrente al Liverpool de Luis Díaz contra el Manchester United, uno de los clásicos más importantes de Inglaterra, y en donde se espera que el guajiro siga brillando.

Sábado 20 de agosto por Star+:

Dávinson Sánchez y Yerson Mosquera: Tottenham vs. Wolves 6:300 AM

Jefferson Lerma: Bournemouth vs. Arsenal 11:30 AM.

Domingo 7 de agosto por Star+:

Ian Poveda y Luis Sinisterra: Leeds United vs. Chelsea 8:00 AM

Steven Alzate: West Ham vs. Brighton 8:00 AM.

Lunes 22 de agosto por Star+:

Luis Díaz: Manchester United vs. Liverpool 6:30 AM.

