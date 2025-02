Arquero colombiano atajó un penalti, metió a su equipo a semifinales y eliminó a Juventus

Apenas se hizo arquero del Milan, fue al Sheffield Wednesday, donde no le fue bien y comenzaron las mufas en las redes sociales y las dudas por su nivel deportivo. Apenas finalizó en Inglaterra, fue al Palermo de la segunda división italiana, donde ya pudo recomponer el camino y en esta temporada el Empoli se hizo con su talento para la portería.

Muchos recordarán aquel sorpresivo fichaje desde el Guaraní de Paraguay al Milan de Italia. El gigante italiano no lo pensó dos veces y fue por el portero colombiano Devis Vásquez, en una histórica operación para el fútbol colombiano. El barranquillero, que tiene como ídolo a Óscar Córdoba, fue a préstamo a varios equipos hasta que encontró el punto de adaptación en Europa.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.