Arsenal golea al City de Guardiola y Haaland y presiona a Liverpool y Luis Díaz: Así va la tabla

Los dirigidos por Arne Slot no pueden ceder en la tabla y ahora le espera una recta final cargada de compromisos. Por un lado, aparecen las competencias locales: FA y Carabao Cup, más la Premier, además del compromiso internacional en la Champions League. La rotación de la nómina y el picante de Lucho será clave para mantener alejado al inspirado Arsenal.

Mientras que Liverpool hace su tarea, Arsenal no quiere despegarse y le sigue presionando desde el segundo puesto en la Premier League. El 5-1 ante el Manchester City es un fuerte aviso de que los ‘Gunners’ van en alza en su rendimiento y tienen en la mira la caza del primer lugar.

