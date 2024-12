Así fue la insólita expulsión de Jhon Durán en el partido contra Newcastle

Newcastle siguió de largo y un gol de Alexander Isak colocó el 2-0 y el 3-0 definitivo fue obra de Joelinton. Por su parte, Aston Villa no pudo colocar todo su poder ofensivo y sufrió para sostenerse en la cancha con 10 jugadores.

Un mal momento para Jhon Durán en la Premier League. El ‘Boxing Day’ no fue la mejor época para el delantero antioqueño, que volvió a la titular del Aston Villa en el juego ante Newscastle en el St. James’ Park. Fue derrota para los ‘Villanos’ en condición de visitante.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.