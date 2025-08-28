Todo está listo. Luego de las rondas previas de la Champions League, se realizó el sorteo de la fase de liga, que por segunda vez en la historia reemplaza los grupos. Luis Díaz con Bayern Múnich y Benfica con Richard Ríos tienen rivales definidos y ahora el objetivo es quedar entre los primeros puestos y clasificar directamente a los octavos de final.

Publicidad

Publicidad

El Bayern Múnich de Luis Díaz salta como gran favorito al título esta temporada y anhela estar a la altura del PSG, Real Madrid, Barcelona y Chelsea, que se ven como los otros rivales a batir en Europa. Lucho, con Harry Kane, Serge Gnabry y Michael Olise está conformando uno de los ejes de ataque más temidos en la Champions League.

Richard Ríos, por su parte, no necesitó adaptación y en apenas un mes de firmar el contrato con Benfica, ya cumplió los objetivos de ser campeón de la Supercopa de Portugal y clasificar a la fase liga de la Champions League. El nuevo reto es clasificar directamente a los octavos de final y evitar el repechaje. El volante colombiano se frota las manos con esta nueva campaña europea.

ver también Mourinho enfureció con el gesto de Jhon Durán en el juego contra Benfica en la Champions

En esta fase liga de Champions hay otros colombianos en acción. Por ejemplo, Luis Javier Suárez espera estar a la altura en el Sporting Lisboa y marcar goles para pasar de ronda, Dávinson Sánchez promete mucha fortaleza con el Galatasaray, se espera que Gustavo Puerta sea inscrito en el Bayer Leverkusen y que Juan David Cabal regrese de su lesión en la Juventus. Los ojos también se colocan en el colombo-español Christian Mosquera con el Arsenal y los dos compatriotas exóticos: Camilo Durán y Kevin Medina con el Qarabag de Azerbaiyán.

Publicidad

Publicidad

Kevin Medina y Camilo Durán, los dos colombianos del Qarabag de Azerbaiyán. Diseño Bolavip.

Así jugarán Luis Díaz y Richard Ríos la fase Liga de la Champions League

Bayern Múnich de Luis Díaz fue el primer equipo en salir en el sorteo y así jugará: Chelsea (Local), PSG (Visitante), Club Brujas (L), Arsenal (V), Sporting Lisboa (L), PSV Eindhoven (V), Union SG de Bélgica (L) y Pafos FC de Chipre (V).

Richard Ríos celebra con Luis Díaz un gol de la Selección Colombia contra Argentina en las Eliminatorias Conmebol. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Benfica de Richard Ríos se verá las caras con: Real Madrid (L), Chelsea (V), Bayer Leverkusen (L), Juventus (V), Napoli (L), Ajax (V), Qarabag (L) y Newcastle (V).

Así jugarán Dávinson y demás colombianos la fase liga de la Champions League

La Juventus de Juan Cabal jugará con: Borussia Dortmund (L), Real Madrid (V), Benfica (L), Villarreal (V), Sporting de Lisboa (L), Bodo/Glimt (V), Pafos FC (L) y AS Mónaco (V).

Arsenal del colombo-español Christian Mosquera: Bayern Múnich (L), Inter Milán (V), Atlético Madrid (L), Brujas (V), Olympiacos (L), Slavia Praga (V), Kairat Almaty de Kazajistán (L) y Athletic de Bilbao (V).

Publicidad

Publicidad

ver también Totalmente borrado en la Selección Colombia y ahora es nuevo jugador del Arsenal

Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa van con: PSG (L), Bayern Múnich (V), Brujas (L), Juventus (V), Olympique de Marsella (L), Nápoli (V), Kairat Almaty (L) y Athletic Bilbao (V).

Gatalasaray de Dávinson Sánchez: Liverpool (L), Manchester City (V), Atlético de Madrid (L), Eintracht Frankfurt (V), Bodo Glimt (L), Ajax (V), Unión SG (L), Mónaco (V).

ver también Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en Bayern, este es el nuevo salario de Dávinson en Turquía

El Bayern Leverkusen, si inscribe a Puerta: PSG (L), Manchester City (V), Villarreal (L), Benfica (V), PSV (L), Olympiakos (V), Newcastle (L), Copenhague (V).

Publicidad

Publicidad

Qarabag de Medina y Camilo Durán: Chelsea (L), Liverpool (V), Frankfurt (L), Benfica (V), Ajax (L), Copenhague (V), Athletic Bilbao (L).