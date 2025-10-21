Es tendencia:
Bayern Múnich elige director técnico y así impactará el futuro de Luis Díaz

Bayern Múnich decidió a su director técnico para las siguientes temporadas y ya está claro el futuro del colombiano Luis Díaz.

Por Marco D'arcangelo

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich.
© Getty ImagesLuis Díaz, delantero del Bayern Múnich.

Bayern Múnich anunció una importante noticia sobre su presente y futuro deportivo, y es que el gigante de Alemania renovó el contrato de Vincent Kompany por varias temporadas más. Esto es un impacto positivo para el extremo colombiano Luis Díaz.

El DT, que vino de una campaña negativa en el Burnley de Inglaterra, llegó al Bayern Múnich y en su primer año ya ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania. Su contrato fue renovado hasta junio de la temporada 2029, es decir cuatro años más.

El entrenador fue el responsable de pedir a Luis Díaz para el club bávaro y con su continuidad, salvo una oferta millonaria, Luis Díaz seguiría siendo estelar en el once en los años venideros.

Luis Díaz llegó al Bayern Múnich por 55 millones de euros proveniente del Liverpool, además del club alemán tuvo la posibilidad de llegar al Manchester City, pero optó por salir de la Premier League.

En este arranque de temporada, Luis Díaz lleva jugando 11 partidos con Bayern Múnich y ya lleva 6 goles y 4 asistencias. Siendo una de las figuras en todos los torneos que juega.

Luis Díaz ya es campeón con el Bayern Munich

Luis Díaz ya sabe lo que es ser campeón con el Bayern Múnich de Kompany, el extremo colombiano fue titular en la Supercopa de Alemania que ganaron a inicios de temporada.

Los clubes en la carrera de Luis Díaz

Luis Díaz ganó cuatro títulos con Junior de Barranquilla y dio el salto a Europa, pasando por el FC Porto de Portugal y el Liverpool de Inglaterra. Ganó cinco títulos con ambos equipos.

Marco D'Arcangelo
